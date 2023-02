Prefeitura de Santa Bárbara vai reformar usina para eventos maiores

Para o ano de 2023, a prefeitura já tem programado seis eventos no local

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abriu, nesta quarta-feira, um processo de licitação para reformar o Complexo da Usina Santa Bárbara. Há alguns anos o local vem sendo indicado pelo poder público para a realização de eventos como a Feira das Nações e a Virada Cultural.

O anúncio foi realizado pelo prefeito Rafael Piovezan (MDB) em suas redes sociais. Uma reunião na sede do Codepasbo (Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural de Santa Bárbara d’Oeste), realizada nesta segunda-feira, oficializou o desenho técnico do projeto.

Local vem sendo indicado para realização de eventos – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / DIvulgação

O investimento prevê a instalação de reservatório de água e reformas hidráulicas e elétricas, além de instalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Também está programada a composição de novos banheiros na área externa.

O objetivo, de acordo com o chefe do Executivo barbarense, é melhorar a estrutura para que a iniciativa privada promova shows e outros eventos com participação de público na Usina. Piovezan ainda disse ter a intenção de que o local receba eventos “ainda maiores”.

“A Usina Santa Bárbara é um patrimônio histórico da nossa gente, e nos enche de orgulho toda a alegria que ela tem proporcionado sendo palco de eventos nesses últimos anos”, escreveu o prefeito.

Para o ano de 2023, a prefeitura já tem programado seis eventos no local: Espetáculo Via Crucis, Festa da Negadinha, Santa Bárbara Rock Fest, Encontro de Veículos Antigos, Feira das Nações e Virada Cultural.