Prefeitura de Santa Bárbara vai contratar empresa para recapear 21 vias

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste vai contratar uma empresa para o recapeamento de 21 vias do município. A licitação foi aberta pelo Executivo nesta quinta-feira, na modalidade concorrência. O valor estimado para as obras é de R$ 5,7 milhões, conforme edital divulgado pela administração. A empresa vencedora deverá concluir os trabalhos num prazo de seis meses a partir da ordem de serviço.

Interessados deverão apresentar os documentos de habilitação e as propostas até 17 de outubro, às 9h30, no Paço Municipal.

Segundo a prefeitura, o recurso a ser investido é proveniente de financiamento junto ao Desenvolve SP, instituição financeira vinculada ao governo estadual. Os recapeamentos fazem parte de um programa de recuperação de vias realizado pelo Executivo.

A administração ainda comunicou, em nota, que “a seleção de vias leva em conta análise técnica feita pela equipe da Secretaria de Obras e Serviços”.

LISTA

As vias que serão contempladas são a Estrada do Barreirinho e as ruas Belarmino Rocha, Chumbo, do Cloro, do Cromo, Dr. Edson dos Santos Mano, Espanha, Hilda Heleno de Oliveira, Jorge Juventino de Aguiar, Lituânia, do Manganês, Padre Arthur Sampaio, Padre Victório Freguglia, Paraguai, Portugal, Profeta Isaías, Profeta Jeremias, Salvador Iatarola, São Domingos, Tchecoslováquia e Vereador Leonel Graciani. Além do recape em si, a empresa também deverá fornecer materiais, equipamentos e mão de obra para a realização do serviço.

CONVÊNIO

Conforme o LIBERAL havia noticiado, em 29 de junho, a prefeitura também firmou um convênio de R$ 7 milhões com o governo estadual para recapeamento de 28 vias e recuperação de guias e sarjetas.

À época, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional informou que o recurso seria repassado ao município “conforme o fluxo de obras e prestação de contas por parte da prefeitura”.

Rua Pernambuco terá verba estadual, em Americana

O governo estadual vai recapear a Rua Pernambuco, em Americana, no trecho entre a Avenida Bandeirantes e a Rua Maranhão, conforme o DetranSP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) informou ao LIBERAL nesta sexta-feira.

Rua Pernambuco: intervenções tem como objetivo reduzir acidentes

Segundo a autarquia, a previsão é iniciar os trabalhos ainda neste ano. O serviço faz parte do programa Respeito à Vida, do governo do estado.

Ao todo, o Detran vai investir R$ 2,9 milhões na cidade. O valor será empregado na implantação de 37 semáforos, 16 pontos de sinalização horizontal e vertical e 102 rampas de acessibilidade, além do recapeamento na Rua Pernambuco, que vai abranger 7,8 mil metros quadrados.

As intervenções têm como objetivo reduzir o número de acidentes, de acordo com Juan Sanchez, diretor de Educação para o Trânsito e Fiscalização.

“A gente está devolvendo para o município de Americana, na verdade, a arrecadação das multas de competência estadual”, disse.

No caso dos semáforos, conjuntos serão instalados nos cruzamentos entre a Avenida Nossa Senhora de Fátima e a Rua Gildo Cia; entre a Avenida Campos Sales e a Rua Gonçalves Dias; entre a Avenida Gioconda Cibin e a Rua Albina Basseto; a Rua Vicente de Carvalho e a Rua Emílio de Menezes; as ruas dos Cravos e das Rosas; na Avenida da Amizade; entre as ruas Luiz de Camões e a Domingos Justo; entre as ruas das Paineiras e das Acácias; entre as ruas Florindo Cibin e das Acácias; entre a Avenida Abdo Najar e a Rua das Palmas; entre a Avenida Iacanga e a Rua Itajaí; e entre a Avenida Henrique Roberto Guilherme Alberto Brechmacher e a Rua José Frigeri.