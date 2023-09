Prefeitura de Santa Bárbara vai construir canteiro nas avenidas Tiradentes e de Cillo

Investimento será de R$ 588,8 mil; homologação do processo licitatório foi publicada na última segunda

Avenida Tiradentes, em frente ao Paço Municipal: um dos pontos que serão contempladas - Foto: Claudeci Junior / Liberal

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste vai construir um canteiro central nas Avenidas Tiradentes e de Cillo, com investimento de R$ 588,8 mil.

O Executivo publicou na semana passada, no Diário Oficial do Estado, a homologação do processo licitatório para contratação da empresa que ficará responsável pelo serviço.

Na Avenida Tiradentes haverá construção de canteiro no trecho entre a Avenida Monte Castelo, na altura do Paço Municipal, e a Rua Dom Manoel.

Na Avenida de Cillo a estrutura será instalada entre as ruas Maria Grella Modenese e José Rocha Leite.

Os trabalhos serão executados pela Construtora e Pavimentadora Concivi. O prazo para conclusão é de seis meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

No edital, a administração aponta que está “revitalizando e/ou recuperando vias públicas no município” e que, portanto, precisa das obras previstas nessa licitação.

Além dos canteiros, o projeto prevê plantio de árvores, pintura de faixas, rampas de acesso, guias e sarjetas.