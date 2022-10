Santa Bárbara rescinde contrato com empresa responsável pelos concursos públicos

Instituto também foi sancionado com multa e impedimento de contratar com a administração municipal pelo período de cinco anos

As provas foram realizadas para cerca de 8,5 mil candidatos nos dias 18 e 25 de setembro - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste rescindiu o contrato com o IUDS (Instituto Universal de Desenvolvimento Social), banca responsável pela organização dos Concursos Públicos 01 e 02/2022. O motivo foi o uso de questões não inéditas e o comprometimento das provas aplicadas. O instituto também foi sancionado com multa e impedimento de contratar com a administração municipal pelo período de cinco anos. A decisão ainda comporta recurso.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As provas foram realizadas para cerca de 8,5 mil candidatos nos dias 18 e 25 de setembro respectivamente, para as funções de ajudante de serviços gerais, motorista, oficial de manutenção (eletricista), oficial de manutenção (pedreiro), operador de máquinas, agente de administração, comprador, fiscal de posturas municipais e fiscal de transportes.

A administração informou ainda que avalia a forma de continuidade dos concursos públicos.

“Diante disso, serão instaurados os procedimentos necessários para apuração de eventual responsabilidade da banca organizadora do processo. Assim, a Prefeitura informa que os concursos estão suspensos, estando em avaliação a forma de continuidade do certame”, cita a nota.

A Prefeitura informou, recentemente, que aguardará o resultado da operação para definir se o valor das inscrições terá validade para as novas provas ou se serão devolvidos.

A reportagem tentou contato com a IUDS, responsável pela aplicação da prova, mas até a publicação desta reportagem, não havia conseguido retorno.