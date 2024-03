Prefeitura de Santa Bárbara renova contrato com coleta de lixo

Aterro barbarense está interditado desde maio de 2022 pela Cetesb - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste renovou, pela última vez, o contrato com o Consórcio Santa Bárbara para os serviços de operação, manutenção e monitoramento do Aterro Sanitário Municipal e coleta e transporte de resíduos domiciliares no sistema porta a porta e conteinerizado.

O consórcio foi vencedor de uma licitação de 2019 e só pode continuar em operação pelo período máximo de cinco anos.

O serviço custará R$ 14 milhões nos próximos 12 meses. No mesmo período do ano passado foram gastos R$ 13,6 milhões. E antes, quando o aterro ainda estava funcionando, o contrato totalizou R$ 12,7 milhões.

A administração informou que todo contrato passa por reajuste anual, conforme índice inflacionário. “Vale ressaltar, que os valores são pagos de acordo com os itens executados.”

O diretor do Consórcio Santa Bárbara, Vinícius Ferencile relata que o valor do contrato não necessariamente diz respeito ao valor do serviço executado.

“Ele é renovado, mas a gente ganha mediante ao que executa. Por ano, recolhemos algo em torno de 48 mil toneladas. Nos meses de abril a setembro costuma ser menor a quantidade”, explica.

Em dezembro de 2023, o serviço foi motivo de reclamações de moradores de várias regiões, por conta da suspensão da atividade.

Na ocasião, três caminhões do consórcio que fazem a coleta estavam quebrados. A empresa justificou que a falha aconteceu por problemas pontuais, devido às baixas dos caminhões, e não tinham relação com pendências financeiras da administração.

Interditado

O aterro barbarense está interditado desde maio de 2022 pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), que identificou a falta de licenças ambientais.

A prefeitura disse que o processo se encontra em avaliação junto ao órgão competente, não sendo possível precisar uma data.

Destacou ainda que todas as solicitações e adequações foram atendidas com a finalidade de agilizar a operação do aterro.

A Cetesb confirmou que a licença prévia está em análise e que solicitou para a prefeitura a complementação de documentos.

A liberação do aterro será possível após a obtenção das respectivas licenças prévias, de instalação e de operação da companhia.