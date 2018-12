Prefeitura de Santa Bárbara prepara concurso de psicólogo

Cobrada em duas reuniões do Comusa (Conselho Municipal de Saúde), a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste prometeu abrir “nos próximos meses” um concurso público para a contratação de psicólogos para a rede municipal.

Em setembro, o LIBERAL revelou que três das 16 unidades de saúde do município não contavam com atendimento psicológico. O número de vagas e a data para a publicação do edital ainda estão em estudo.

De acordo com a presidente do conselho, Nadir Amâncio da Silva, além das UBSs sem profissional, há postos em que os pacientes são atendidos em apenas um dia da semana ou a cada 15 dias.

Na reunião de agosto do Comusa, alguns integrantes sugeriram à Secretaria de Saúde que centralizasse o serviço em uma unidade do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) para facilitar o acesso. A administração descartou a medida, alegando que faria uma remodelação.

No último encontro, realizado em novembro, um representante da pasta informou que o concurso será realizado “em breve”. Mesmo com a previsão de contratações, a secretária municipal de Saúde, Lucimeire Cristina Rocha Coelho, não garantiu que todas as unidades de saúde contarão com atendimento psicológico.

“Na realidade tudo está mudando com o novo Ministério [da Saúde] que está se formando. Tem algumas diretrizes da rede psicossocial que vão passar por mudanças. Estamos aguardando essas mudanças para planejar como vamos fazer. Isso deve sair no começo do ano, junto – provavelmente – com o nosso concurso”, afirmou.

Lucimeire disse, ainda, que outros cargos podem ter vagas abertas no mesmo concurso que os psicólogos. “Tem alguns outros que a gente está pensando, como terapeuta ocupacional, serviço social e cirurgião-geral.