Corpo de Maria Carolina Almeida Vieira foi encontrado no Jardim Pérola, na última quarta-feira

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste assumiu os custos do translado do corpo da jovem Maria Carolina Almeida Vieira, de 26 anos, localizado dentro de um bueiro, no Jardim Pérola, na última quarta-feira (25).

O pai da vítima, Arnaldo de Jesus Vieira, também está sendo auxiliado na cidade com acomodação e um servidor o acompanhou entre idas e vindas a delegacias e IML (Instituto Médico Legal), até que ele finalmente consiga retornar para a cidade natal da vítima, São José da Tapera, em Alagoas, onde será feito o sepultamento.

Maria Carolina Almeida Vieira tinha 26 anos – Foto: Reprodução/Facebook

O corpo deve ser liberado na manhã desta terça-feira (31), mas o horário de voo ainda não foi definido.

Arnaldo viajou mais de 2,5 mil quilômetros de ônibus para conseguir confirmar a identidade da filha e fazer os preparativos do sepultamento.

Para a viagem, ele arrecadou dinheiro com amigos e familiares, mas chegou em Santa Bárbara d’Oeste apenas com o valor da passagem.

Após tomar conhecimento sobre a situação da família de Maria Carolina, a procuradora Especial da Mulher da Câmara barbarense, vereadora Esther Moraes (PL), fez o pedido à Secretaria de Governo para o auxílio ao homem.

“Ficamos sensibilizados com a situação do pai, que chegou sem apoio algum, e fizemos a solicitação, que foi prontamente atendida. Agradeço o apoio de todos”, afirmou a parlamentar.

Arnaldo de Jesus Vieira vai levar o corpo da filha para sepultamento em Alagoas – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Apuração

O pai da vítima esteve nesta segunda-feira no 2º Distrito Policial de Santa Bárbara d’Oeste, para dar andamento na liberação do corpo, que ainda está no IML.

O delegado Gabriel Fagundes de Toledo Netto, que apura o caso, disse que ele foi levado ao instituto para ser colhido material genético para comparação.

“Já ouvimos o pai, falta alguns laudos e acreditamos que, em 20 dias, o inquérito policial será encerrado”, comentou o delegado.

Arnaldo afirmou ao LIBERAL que viu o corpo da filha apenas por foto. “Estou fazendo todos os exames que me mandaram, mas não tenho dúvida que era ela mesmo. Quero voltar logo para casa e levar o corpo para dar um enterro decente. Para a família tudo isso é muito doloroso”, desabafou o pai.

Segundo ele, o período de 30 dias em que a Maria Carolina ficou desaparecida foi o mais angustiante.

“No fundo, a gente espera encontrar com vida. Mas sentia que algo ruim tinha acontecido. Ela nunca ficou tanto tempo sem falar comigo e com os filhos que ficaram em Alagoas”, relatou.

Maria Carolina deixou três filhos de outro relacionamento, de 6, 8 e 10 anos, que ficaram sob responsabilidade dos avós maternos e paternos, que compartilham as guardas.

Entenda o caso

Após a localização do corpo da vítima, na última quarta-feira, a Polícia Civil identificou e prendeu o ex-namorado da mulher, José Albert Menezes, de 24 anos, no dia seguinte.

Ele confessou que matou a ex-namorada com um mata-leão, na noite de 18 de setembro, e depois jogou o corpo em um bueiro. Menezes teve a prisão temporária decretada pela Justiça e responderá por feminicídio e ocultação de cadáver