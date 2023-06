Prefeitura de Santa Bárbara oferece castração gratuita para cães e gatos

O serviço de castração é realizado por uma clínica veterinária contratada pela Prefeitura - Foto: Divulgação - Prefeitura de Santa Bárbara

Estão abertas as inscrições para castração gratuita de animais em Santa Bárbara d’Oeste. São ofertadas 38 vagas para castrações de cães fêmeas e 25 vagas para de gatas fêmeas por mês. Os pedidos passam por uma triagem realizada pela Secretaria de Meio Ambiente e a prioridade é para os casos de maior vulnerabilidade.

O serviço não está disponível para fêmeas prenhas ou amamentando, animais em tratamento, raças puras e mestiças de focinho curto ou machos. As castrações podem ser solicitadas apenas para fêmeas de 6 meses a 7 anos de idade.

Os interessados devem abrir um protocolo no site da Prefeitura ( www.santabarbara.sp.gov.br ), aba “serviços online” e clicar em “protocolo” depois “castração” ou irem pessoalmente no Setor de Protocolo, no Paço Municipal (Avenida Monte Castelo, 1000).

Deve ser anexado ao pedido um comprovante de endereço, documento de identidade com foto e ficha de cadastro preenchida, disponibilizada no site quando acessar o protocolo online.

O serviço de castração é realizado por uma clínica veterinária contratada pela Prefeitura. O agendamento será realizado por telefone, por isso é importante informar o número correto e ficar atento às ligações. Após a castração o animal é liberado no mesmo dia.