Prefeitura de Santa Bárbara lança ação de acolhimento infantil

Programa foi apresentado pela prefeitura nesta sexta-feira - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Com a proposta de acolher crianças e adolescentes retirados dos pais por decisão judicial, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste lançou nesta sexta-feira o programa Ninho Família Acolhedora.

A ação prevê que durante um período de seis a oito meses, os assistidos receberão cuidados até que possam voltar para as famílias ou sejam encaminhados para adoção.

A iniciativa foi baseada em um programa já realizado em Jundiaí, desde 2009. A voluntária Tatiane dos Santos Catharin, que faz parte do programa, já acolheu várias crianças, incluindo dois irmãos, um de apenas dois meses e outro de cinco anos.

“O momento da despedida nunca é fácil, mas entendemos que fizemos a nossa missão, de auxiliá-los nesse momento tão importante”, recorda.

O promotor Luis Fernando Garcia destaca que a atuação das famílias e o interesse da comunidade no acolhimento à criança e adolescente pode contribuir na construção de um novo futuro aos assistidos.

Já o juiz Lucas Borges Dias afirmou que a iniciativa é nova. “Todas as pessoas envolvidas irão aprender um pouco mais durante o processo.”

As famílias interessadas em ingressar no programa devem fazer a inscrição diretamente no site da prefeitura.

Repasse

O prefeito Rafael Piovezan (MDB) antecipou que para o próximo ano deve aumentar em cerca de R$ 5 milhões o repasse para a Secretaria de Promoção Social.

“A proposta é direcionar os recursos para cuidar melhor das pessoas, de uma maneira mais humanizada. Teremos condições de colocar projetos em andamento que façam sentido na vida daqueles que mais precisam.”

A secretária de Promoção Social, Maria Cristina da Silva, relata que o aumento do repasse vai favorecer a ampliação dos atendimentos aos assistidos e a criação de novos programas.