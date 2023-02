Prefeitura de Santa Bárbara já emitiu 100 carteiras para autistas

Documento garante acesso às políticas municipais para pessoas com TEA e prioridade no atendimento

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Promoção Social, já emitiu 100 carteiras de identificação do autista.

Desde setembro de 2022, o documento garante o acesso às políticas municipais voltadas às pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Documento garante prioridade nos atendimentos para pessoas com TEA – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A pessoa, família ou responsável pela pessoa com autismo que quiser obter o documento deve procurar o Setor de Protocolo da prefeitura, preencher o requerimento e anexar os documentos necessários, que podem ser conferidos no site da prefeitura: santabarbara.sp.gov.br.

O Setor de Protocolo funciona na Avenida Monte Castelo, 1.000 – Jardim Primavera (térreo). O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações podem ser solicitadas pelo telefone (19) 3455-8239. É possível também fazer a solicitação pelo site da prefeitura, na aba Cidadão.