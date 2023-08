Prefeitura de Santa Bárbara inicia Refis 2023 na segunda

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste irá iniciar, na próxima segunda-feira (28), o período de adesão ao Refis 2023 (Programa de Recuperação Fiscal Municipal).

O programa permite a renegociação de dívidas acumuladas junto à prefeitura e ao DAE (Departamento de Água e Esgoto), porém oferecendo descontos de até 100% nos juros e nas multas, dependendo da forma de pagamento, além da possibilidade de parcelamento dos débitos.

Prefeitura de Santa Bárbara dará início ao Refis 2023 na segunda-feira – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

O Refis 2023 permite a regularização de dívidas tributárias e não tributárias de contribuintes (pessoas físicas ou jurídicas), como por exemplo nos casos de IPTU, ISSQN, ITBI, infrações diversas, entre outras, desde que tenham sido contraídas até 31 de dezembro de 2022.

Além disso, o programa terá duração mínima de 60 dias e pode ser prorrogado no exercício financeiro do ano.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para solicitar a adesão, a pessoa deve comparecer ao Setor de Dívida Ativa da prefeitura, que está localizado na Rua do Ósmio, 975, no Villa Multimall. O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Entretanto, também é possível fazer a solicitação de forma on-line, por meio do site da prefeitura, na aba Cidadão, Protocolo Abertura, Assuntos: Refis 2023.

Já no momento da protocolização, a pessoa física deve apresentar CPF e RG ou CNH; bem como comprovante de residência atual, desde que não seja de alguma repartição da prefeitura, além de precisar ter sido emitido nos últimos seis meses.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Porém, caso o processo seja feito por um procurador, neste caso será necessário apresentar uma procuração simples, com a assinatura igual à que consta no RG ou CNH.

Por fim, a pessoa jurídica precisará do contrato social ou estatuto; ata da última eleição (se for o caso); CPF e RG ou CNH (do representado e do procurador, se for o caso); e comprovante de residência atual, também desde que não seja de alguma repartição da prefeitura, tendo sido emitido nos últimos seis meses.

Já no caso de um procurador para pessoa jurídica, também é necessário apresentar a procuração assinada.

ÚLTIMA EDIÇÃO

Nos anos anteriores, o último Refis realizado pela Prefeitura de Santa Bárbara foi em 2021. Na ocasião, a administração arrecadou R$ 25,7 milhões.

Agora, em 2023, no dia 8 de agosto, a câmara aprovou a realização do programa novamente, em uma votação de forma unânime.