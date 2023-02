Prefeitura de Santa Bárbara fecha mais um ano com superávit, aponta balanço

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste fechou o ano passado com superávit de R$ 15.745.879,49, superando os R$ 12 milhões de 2021. Os números foram apresentados em audiência pública realizada na câmara, na tarde desta quinta-feira, com a presença da secretária de Fazenda Paula Fernanda Marchesin de Mori, para apresentar o balanço financeiro de 2022.

Ao todo, a prefeitura arrecadou R$ 797,2 milhões, sendo R$ 192,1 milhões em tributos e R$ 493,8 milhões em transferências correntes.

Já a despesa total atingiu R$ 763,6 milhões, sendo que a Saúde e a Educação foram os setores com maior orçamento, R$ 217,5 milhões e R$ 203,7 milhões, respectivamente.

Audiência pública de finanças foi realizada nesta quinta-feira – Foto: Câmara de Santa Bárbara / Divulgação

Por outro lado, a dívida a longo prazo do poder público barbarense cresceu R$ 26,5 milhões, chegando a R$ 46,6 milhões. Segundo a secretária, o aumento se deve a dois empréstimos, um de R$ 20 milhões e outro de pouco mais de R$ 5 milhões, para a realização de serviços públicos como pavimentação de ruas.

“A gente teve um aumento nas receitas que estavam orçadas e como controlamos as despesas, conseguimos fechar em superávit. A dívida que aumentou, por ser de longo prazo, é como um financiamento, então não é para inviabilizar o cofre público”, disse Paula.

A secretária falou sobre as contas do ex-prefeito Denis Andia (MDB), de 2015 a 2020, que receberam pareceres negativos do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

De acordo com Paula, o tribunal faz uma “análise fria” dos dados, sem levar em consideração possíveis crises como a pandemia da Covid-19, e que apesar das dificuldades a atual gestão, de Rafael Piovezan (MDB), tem conseguido equilibrar as contas municipais.