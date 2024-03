Prefeitura de Santa Bárbara fecha 2023 com R$ 53 milhões de déficit

Prefeitura espera ter um fôlego neste ano com a arrecadação do IPTU, que deve ficar na casa dos R$ 77 milhões

A Prefeitura de Santa Bárbara encerrou 2023 no vermelho, com déficit de R$ 53,4 milhões, de acordo com a Secretaria da Fazenda. O assunto foi discutido durante audiência pública nesta quinta-feira (29), na câmara. A arrecadação do município foi de R$ 807.788.096,10.

Secretária da Fazenda de Santa Bárbara, Paula Marchesin, falou sobre o assunto nesta quinta (29) – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A secretária da Fazenda, Paula Fernanda Marchesin de Mori explicou que a queda na arrecadação de impostos, entre eles o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), em torno de R$ 20 milhões, prejudicou a aplicação dos recursos em vários setores.

“Esperamos liquidar esse valor do déficit neste exercício de 2024. Já estamos trabalhando na recondução dessas despesas como o trabalho interno para a melhoria na arrecadação tributária e revisão dos contratos para que a gente consiga saldar isso o mais rápido possível”, disse.

Uma das medidas adotadas pela prefeitura no ano passado para apertar o cinto foi a demissão de cerca de 214 monitoras contratadas pela Assej (Associação Educacional da Juventude), responsável pela educação especial da cidade.

As profissionais estão sendo substituídas por estagiárias de pedagogia e tem gerado reclamação de pais.

Fôlego

A secretária relatou que em 2024 a administração espera conseguir um fôlego em caixa com a arrecadação do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), que deve ficar na casa de R$ 77 milhões.

Com relação à dívida consolidada, Santa Bárbara totalizou R$ 43,7 milhões.

Saúde

No mesmo dia, também foi realizada na câmara, a audiência pública referente a saúde. O secretário da Pasta, Marcus Pensuti informou que foram investidos R$ 236 milhões em Saúde em 2023, dos quais R$ 193 milhões foram com recursos próprios, ou 35,96% do orçamento.