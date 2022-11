Prefeitura de Santa Bárbara faz projeto para municipalizar a SP-306

O objetivo do Executivo é realizar intervenções na via que hoje pertence ao Departamento de Estradas de Rodagem

Atualmente a via em Santa Bárbara d’Oeste é propriedade do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste enviou, na última terça-feira, um projeto de lei para a câmara com objetivo de municipalizar um trecho da SP-306 (Rodovia Luís Ometto), que compreende desde o trevo de acesso da SP-304 (Rodovia Luiz de Queiroz) até a rotatória da câmara, na região do Jardim Firenze. Atualmente, a via é de propriedade do DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

Entre as principais justificativas da proposta estão a evolução da zona urbana e a ocupação do entorno do trecho, bem como a adequação da sinalização em conformidade com a adotada no município. Por não ter a posse da rodovia, a prefeitura não pode, por exemplo, colocar placas ou fazer obras de adequação.

O envio do projeto de lei foi confirmado pelo prefeito Rafael Piovesan (MDB) em participação em um programa da rádio pública Santa Bárbara FM, na manhã desta sexta-feira.

“A gente precisa de uma lei para municipalizar. Tenho feito tratativas com o governo do Estado há algum tempo. Esta lei que mandamos para a câmara dos vereadores, vai permitir que a gente dê andamento e possa fazer intervenções nessa rodovia”, afirmou.

A reportagem do LIBERAL esteve na via nesta sexta e conversou com comerciantes que possuem estabelecimentos no entorno. Eles aprovam a municipalização e pedem algumas manutenções na via.

“Tem que melhorar o acesso às ruas que ficam ao lado. Para as pessoas chegarem até aqui precisam dar uma volta lá embaixo [balão da Rodovia Margarida da Graça Martins]. A iluminação precisa de manutenção, porque está ruim à noite”, disse Bruno de Oliveira, 30, vendedor de uma loja móveis.

A proposta deve ser votada na Câmara de Santa Bárbara sob regime de urgência. Se aprovada, será necessária a sanção do prefeito para que a municipalização possa ser discutida com o DER.

ORIENTAÇÃO. Em resposta aos questionamentos da reportagem, o DER confirmou a possibilidade de municipalização, mas disse que a prefeitura precisa entregar todos os documentos necessários para que sejam analisados pela diretoria e pelas autoridades superiores. Ainda de acordo com a nota, o DER tem orientado o Executivo de Santa Bárbara quanto ao processo.

Já sobre as possíveis manutenções necessárias, o DER informou “que realiza periodicamente reparos na SP-306, por meio de contratos de conservação de rotina, e a via se encontra com boas condições de trafegabilidade”.