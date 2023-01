Prefeitura de Santa Bárbara fará troca de 5 mil placas de ruas

Edital prevê publicidade em novas placas para evitar gastos do poder público com a nova sinalização

Em trecho da Rua Riachuelo, placa desapareceu - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abriu concorrência pública para contratar uma empresa que terá a responsabilidade de trocar 5 mil placas de identificação de ruas e avenidas da cidade. A licitação foi publicada na quinta-feira e a abertura das propostas está prevista para 6 de fevereiro.

De acordo com o edital, o poder público não terá gastos com o serviço, já que a empresa vencedora poderá explorar as placas com publicidades de comércios e estabelecimentos locais. As sinalizações terão que respeitar a proporção de 70% o logradouro e 30% a propaganda.

O vencedor da licitação será escolhido, dentre outros requisitos, pelo valor oferecido de outorga – que é um valor, pago pela empresa interessada, para ter direito ao contrato. O lance mínimo é de R$ 50 mil.

A concessionária terá a obrigação de instalar, em 90 dias, todos os conjuntos, que consistem nos postes que, por meio de uma braçadeira, podem conter de duas a três placas. Por sua vez, as placas deverão ser fixadas nos postes de luz. O prazo para execução de todo o serviço é de três anos – que corresponde ao período de contratação -, podendo ser prorrogado.

A Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil ficará responsável por indicar as placas que necessitam de substituição ou dos locais que precisam de nova sinalização. Em monitoramento, a prefeitura constatou a deterioração de placas em bairros e na região central.