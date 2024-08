Prefeitura de Santa Bárbara fará nova concessão dos serviços de pátio

Licitação é necessária porque o atual contrato com a Octágono Serviços Ltda., que durou 20 anos, terminará no segundo semestre deste ano

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste irá contratar uma nova empresa para realizar serviços de pátio e guincho no município. A abertura da licitação foi oficializada nesta quarta-feira (31) no Diário Oficial do Estado e a escolha da melhor proposta está agendada para 2 de setembro, sendo que o contrato terá duração de cinco anos, podendo ser prorrogado para até 20 anos.

De acordo com o edital, a vencedora da concorrência pública terá de fazer o recolhimento de veículos apreendidos, além de fornecer um espaço que servirá de pátio. O local não poderá ter área inferior a 3 mil m² e pelo menos 500 m² deverão ter cobertura. A contratada ainda terá de fornecer capas de proteção para os automóveis estacionados.

Como haverá a concessão dos serviços, a licitação não prevê pagamento para contratação. Porém, a empresa terá de indicar uma porcentagem, de no mínimo 5%, que será repassada por mês da arrecadação dos serviços para a prefeitura.

Segundo a prefeitura, uma nova concessão é necessária porque o atual contrato com a Octágono Serviços Ltda., que durou 20 anos, terminará no segundo semestre deste ano. Em 2023, essa gerenciadora faturou R$ 2,3 milhões.

A licitação ainda define as tarifas dos serviços. Para remoção de veículos das 7h às 16h, será cobrado R$ 199,78, enquanto das 16h às 7h, R$ 299,65. O valor da diária para motocicletas será de R$ 39,90, para veículos leves de R$ 49,92 e para veículos pesados de R$ 79,88.