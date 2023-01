Prefeitura de Santa Bárbara estuda criação de cemitério vertical

Lotado, Cemitério Cabreúva tem 4 mil sepulturas e mais de 16 mil enterrados - Foto: Junior Guarnieri - Liberal

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste estuda a construção de um cemitério vertical dentro do Cemitério Cabreúva, também conhecido como Cemitério da Paz, localizado na Vila Grego. Nesta sexta-feira, o município divulgou, por meio do Diário Oficial do Estado, duas empresas que concorrerão para a elaboração de um estudo de viabilidade do projeto.

As firmas precisarão apresentar nesta consultoria informações técnicas da construção, inclusive apontando soluções de sustentabilidade, como o uso de fontes alternativas de energia. Também dentro do estudo, a empresa terá que preparar uma planilha de gastos e de impacto no orçamento da cidade, além de produzir um plano de operação e relacionar os documentos jurídicos necessários para o funcionamento do local.

Depois de pronto o documento e de uma visita técnica, que custarão R$ 150 mil aos cofres barbarenses, a prefeitura irá avaliar a viabilidade para iniciar ou não a construção. A ideia do Executivo é utilizar um espaço vazio que está cercado desde 2011, próximo ao ossário do cemitério, para fazer o prédio que contará com os jazigos verticais.

A falta de espaço para novos túmulos tem se tornado um problema para Santa Bárbara. O Cemitério Cabreúva, que tem cerca de 4 mil sepulturas e mais de 16,4 mil enterrados desde a inauguração em março de 1976, não vende novos espaços desde outubro de 2017, já que atingiu a capacidade máxima.

Já o outro cemitério municipal, o Central (Campo da Ressurreição), também está próximo da sua lotação e não pode ser ampliado, conforme o LIBERAL já publicou.

Com o envelhecimento da população e a lotação dos cemitérios tradicionais, o modelo vertical tem se tornado uma alternativa para os municípios. Além de otimizar espaço (mais sepultamentos em um local menor), há também mais facilidade na exumação dos corpos, menos insetos, além de evitar a contaminação do solo.

Em Santos, o Memorial Necrópole Ecumênica, onde o ex-jogador Pelé foi sepultado, é considerado o maior cemitério vertical do mundo. A única cidade da Região Metropolitana de Campinas a ter um cemitério desse tipo é Artur Nogueira (SP), inaugurado em março de 2022, com quatro andares, 104 gavetas e 400 ossários.

Com o anúncio das empresas habilitadas, Santa Bárbara irá escolher a que fez a proposta com menor custo para contratação. A vencedora da tomada de preços terá até três meses, podendo ser prorrogáveis, para concluir o estudo. Não há expectativa para o início das eventuais obras.