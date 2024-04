O novo Laboratório de Análises Clínicas de Santa Bárbara d’Oeste será entregue nesta quinta-feira (24), a partir das 18h30, pela prefeitura. Localizado na Rua do Couro, número 745, no Jardim Pérola, a estrutura tem mais de 250 m² de área construída.

Na unidade serão realizados exames de rotina da rede municipal de saúde, entre eles sangue, fezes e urina.

O prédio conta com quatro boxes para coleta, sala para coleta privativa, área para desjejum, sala para esterilização de materiais, área de laboratório para manipulação das amostras, apoio administrativo e para funcionários, entre outras estruturas.

Estrutura

O local é inteiramente climatizado, conta com iluminação interna e externa com lâmpadas de LED e energia solar com placas fotovoltaicas. O espaço fica ao lado do Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola, inaugurado na semana passada.

“O complexo do Pérola será um marco para a Zona Leste. Dos oito consultórios, quatro serão destinados para os médicos da família”, disse o prefeito Rafael Piovezan (PL).

A unidade já totalizou 245 consultas e outros 756 atendimentos e procedimentos, entre enfermagem, serviço social, odontologia, farmácia e vacinação, na primeira semana de atendimento.

O secretário de Saúde Marcus Pensuti explicou que o complexo vai facilitar a locomoção e atenderá mais de 10 mil moradores do Jardim Pérola, Cidade Nova e Jardim Esmeralda.

Inaugurações

Piovezan antecipou que até junho deste ano também pretende entregar o Complexo Regional no Jardim Europa. Também estão na lista da administração o novo Centro de Referência em Saúde da Mulher e o Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Infantil do São Francisco 2.

Por último, está programada a “Cidade Saúde”, prédio de três andares e 3,6 mil m² que abrigará diversos setores, entre eles o Centro de Especialidades, Central de Regulação, Atenção Básica e Vigilância em Saúde e a própria Secretaria de Saúde.