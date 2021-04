Prefeitura de Santa Bárbara disponibiliza cadastro para vacina em UBSs

O cadastro para receber a vacina contra o novo coronavírus (Covid-19) em Santa Bárbara d’Oeste agora pode ser feito nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de cada bairro.

A medida, porém, só vale para aqueles moradores que não têm acesso ao telefone ou à internet. Nesses casos, baste ir até o posto de saúde mais próximo com o comprovante de endereço e o CPF para receber o auxílio e realizar o cadastro.

“As medidas de ampliação do acesso são destinadas a todas as regiões do Município”, informou a prefeitura ao LIBERAL, na última quinta-feira.

Os que não se enquadrarem nessas situações seguem tendo que realizar o registro pelo site, clicando neste link, ou pelos telefones 0800.441.3502 e 160, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

Após o recebimento dos dados, a Secretaria entra em contato para informar data, horário e local da aplicação da vacina.

COBRANÇA

Ampliar os meios de se cadastrar para a vacinação era uma das cobranças da comissão criada pela Câmara para fiscalizar a imunização contra a Covid-19.

Em entrevista ao LIBERAL, no mês passado, a vereadora Esther Moraes (PL), presidente da comissão, apontou indícios de que a vacina não estava chegando na população dos bairros periféricos, justamente porque muitos nem sabiam da existência do cadastro ou não tinham como ter acesso aos meios para ele.

