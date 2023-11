Estrutura metálica instalada no início da Av. Santa Bárbara está inserida no calendário de celebrações dos 205 anos da cidade

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste constrói um novo portal no limite com Americana. A obra é resultado de uma parceria com a iniciativa privada, não havendo destinação de recursos da administração.

Portal está localizado na Avenida Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A novidade, uma estrutura metálica instalada no início da Avenida Santa Bárbara, substitui o antigo portal e está inserida no calendário de comemorações dos 205 anos da cidade, celebrado em 4 de dezembro.

Um dos destaques do novo portal é a capacidade de iluminação versátil, apresentando várias cores que podem ser ajustadas de acordo com datas especiais, como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, por exemplo.

Durante o dia, a predominância é o branco, enquanto à noite, a estrutura se ilumina.