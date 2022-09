Prefeitura de Santa Bárbara começa a emitir carteira para autistas

Modelo da carteira adotada pela prefeitura – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / DIvulgação

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Promoção Social, inicia hoje a emissão da Carteira de Identificação do Autista. Segundo a administração, conforme legislação vigente, o documento garante o acesso às políticas municipais voltadas às pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Para obter o documento, a família ou responsável pela pessoa com TEA deve procurar o setor de protocolo da prefeitura, preencher o requerimento e anexar os documentos necessários: relatório médico com a indicação do código da CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde); cópia simples dos documentos pessoais, bem como de seus pais ou responsáveis legais (certidão de nascimento, carteira de identidade e CPF); procuração, se necessário; cópia simples do comprovante de endereço e uma foto 3×4 recente.