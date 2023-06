Prefeitura de Santa Bárbara cede área para construção de asilo

Os vereadores barbarenses aprovaram na sessão da câmara, na última terça-feira, um projeto de lei complementar que autoriza o Poder Executivo a ceder uma área pública para instalação de instituição de longa permanência de idosos.

A propositura, na prática, visa à ampliação de área de concessão de uso anteriormente prevista, o que possibilitará aumentar o mínimo de vagas a serem oferecidas para acolhimento de pessoas idosas.

Antes da votação, a sessão foi suspensa para reunião entre os parlamentares e o presidente do Asilo São Vicente de Paulo, Eduardo Borges, que esteve na câmara para explicar sobre a planta da nova sede.

“A prefeitura vai abrir a licitação para que as entidades participem e apresentem os projetos para a instalação de um lar para idosos com 180 vagas. Nós [Asilo São Vicente de Paulo] iremos participar. No momento certo, apresentaremos o projeto”, disse Borges.