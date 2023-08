Prefeitura de Santa Bárbara apura caso suspeito de febre maculosa em moradora que foi ao Rock Fest

Evento em Santa Bárbara recebeu mais de 80 mil pessoas ao longo do fim de semana - Foto: Divulgação

Uma moradora de Santa Bárbara d’Oeste deu entrada, nesta terça-feira (29), em um hospital particular da cidade com suspeita de febre maculosa. Ela teria encontrado um carrapato-estrela grudado ao seu corpo depois de ter ido ao Santa Bárbara Rock Fest 2023, no Complexo da Usina Santa Bárbara, na última sexta (25).

Em nota, a Secretaria de Saúde ressaltou que trata-se de uma situação suspeita, portanto o caso não está confirmado.

De acordo com relato da paciente, ela foi a um show do festival, que atraiu 88 mil pessoas durante três dias, e após ter chegado em casa, durante a madrugada, notou que tinha um carrapato grudado ao seu corpo.

Na segunda (28), a mulher começou a sentir dores pelo corpo — um dos sintomas da febre maculosa. Já na madrugada de terça, a situação piorou, com coceiras e febre. Imediatamente, ela foi a um hospital particular de Santa Bárbara.

“A paciente, após procurar por atendimento na rede particular de saúde, está sendo tratada, medicada preventivamente, sem necessidade de internação, aguardando ainda o resultado laboratorial”, escreveu a Secretaria de Saúde.

“Vale ressaltar que o parasitismo do carrapato provoca, muitas vezes, uma reação alérgica nas pessoas, podendo resultar em episódios de coceira”, completou.

O que é febre maculosa? Conheça sintomas, causas e tratamento da doença

A paciente fez exames laboratoriais, que foram encaminhados para um instituto de outra cidade. O resultado será publicado em até 15 dias. Depois, será feito um novo exame de sangue antes do diagnóstico.

Prefeitura diz que ações contra carrapato foram intensificadas

Também por meio de nota oficial, a Prefeitura de Santa Bárbara ressaltou que o recinto da Usina Santa Bárbara, onde foi realizado o Santa Bárbara Rock Fest por três dias, passou por todos os procedimentos necessários. A administração ainda destacou que “são raríssimos, inclusive na história recente, a ocorrência de casos relacionados à Febre Maculosa”.

“Neste ano em particular, as ações foram intensificadas em todo o recinto. A propriedade pública recebeu medidas preventivas, com aplicação de carrapaticida, e foi devidamente monitorada, possuindo ainda placa de identificação classificada como área de risco ou de transmissão de Febre Maculosa Brasileira”, disse a prefeitura.

“Ao redor do recinto da Usina há ainda espaços particulares em que podem ocorrer a presença de capivaras e do acesso ao público em geral”, finalizou.

O LIBERAL constatou, durante cobertura dos três dias do evento, a existência de pelo menos duas placas indicando a presença do carrapato-estrela.

A prefeitura ainda alertou a população quanto “a frequentar áreas de risco de transmissão da doença (matas, beiras de rio, áreas de pescaria, etc) e, apresentando os sintomas (febre, dor no corpo, fraqueza), procurar um serviço de saúde para início do tratamento, relatando ao médico que frequentou áreas de risco e/ou teve contato com carrapatos nos últimos 15 dias”.