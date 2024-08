Prefeitura de Santa Bárbara apura caso de menino autista ferido em escola

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste vai apurar o caso de um garoto autista de 8 anos que teria sido agredido por uma agende de organização escolar da Emefei Professora Terezinha de Jesus Soares, no Vista Alegre, na última segunda-feira (26). A família do menino denunciou o caso.

A mãe, uma manicure de 33 anos, chegou a postar um vídeo nas redes sociais mostrando os ferimentos no rosto do menino, que aparentam ser arranhões.

A Secretaria da Educação de Santa Bárbara informou nesta terça (27), em nota, que tomou todas as providências após o ocorrido, ouvindo funcionários e a família.

Foi aberto um processo administrativo para apuração dos fatos e, enquanto isso, a servidora será afastada do trabalho.

A mãe também registrou um boletim de ocorrência sobre lesão corporal no plantão policial, e o caso será apurado pelo 3º Distrito Policial. O garoto já realizou exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal) de Americana.

Caso

A manicure relatou ao LIBERAL que às 15h45 de segunda foi chamada na escola para conversar sobre o filho.

“A diretora me apresentou duas mulheres da Secretaria da Educação para falar sobre um incidente que havia acontecido na escola. Relataram que meu filho machucou o rosto, mas estava bem. Disseram que ele havia repetido o leite na escola três vezes, e ele disse que seria o último copo. A supervisora disse ‘ainda bem, né?’. Foi quando ele se irritou e disse ‘ah vá, sua doida!’”

Ainda segundo a mãe, a servidora se irritou e o pegou pelo braço para levá-lo à diretoria, mas ele tentou mordê-la para se soltar. Depois, começou a debater os braços, mas na tentativa de segurá-lo ela acabou arranhando o rosto do menino.

A manicure explicou ainda que o filho é autista e tem problema sério com seletividade alimentar. “Quando ele gosta de alguma comida, acaba exagerando e tem que conversar para ir devagar para não passar mal.”

O garoto faz terapia desde os três anos na Amai-SBO (Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos em Santa Bárbara d’Oeste).

“Sempre tenho suporte da instituição, que me ajuda a lidar com algumas situações. No momento, os problemas mais difíceis são a questão da alimentação e alguns palavrões que saem involuntários quando ele está irritado, mas acredito que logo vamos resolver isso. Ele está com medo de voltar para escola e ser machucado novamente. Estou um pouco perdida e sem saber qual melhor maneira de resolver essa questão”, desabafou a mãe.