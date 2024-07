Prefeitura de Santa Bárbara alerta sobre abordagens falsas relacionadas a questões sanitárias

Município destacou que não agenda visitas do gênero e nem pede informações por telefone

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste divulgou nesta quarta-feira (3) um alerta sobre abordagens falsas relacionadas a questões sanitárias. Segundo a nota, entre as denúncias falsas estão a falta de álcool em gel e outros insumos em estabelecimentos e serviços de saúde.

A Vigilância Sanitária do município alega que não agenda visitas para esse tipo de abordagem e não solicita informações via telefone, como contatos ou documentos. Durante as visitas que são realizadas por funcionários da pasta, os fiscais sanitários são identificados e portam crachás.

Apesar disso, a administração disponibiliza o contato da Vigilância Sanitária de Santa Bárbara, para caso de dúvidas. Os munícipes podem ligar para os números (19) 3459-4179 ou (19) 3459-4101.

Por fim, a nota da prefeitura informa que denúncias podem ser formalizadas por telefone ou e-mail. A demanda pode ser atendida pelo número 0800-770-6378, ou pelo ouvidoriasus.saude@santabarbara.sp.gov.br. Além disso, é possível ir presencialmente à Rua Graça Martins, 436, Centro.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.