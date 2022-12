Prefeitura de Santa Bárbara abre licitação para a contratação de aterro sanitário

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abriu uma licitação, na última quarta-feira, para contratação do aterro sanitário que deverá receber os resíduos sólidos gerados na cidade a partir do próximo ano.

Atualmente, o município destina o lixo para o aterro particular de Americana. O contrato com a UTGR, empresa responsável pelo local, termina no próximo dia 28. No entanto, o prazo pode ser prorrogado.

O aterro municipal de Santa Bárbara, por sua vez, segue interditado. O local foi fechado pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) em maio deste ano, por falta de licenças. Há um pedido de licença em análise na companhia desde julho.

Aterro Sanitário de Santa Bárbara d’Oeste está interditado – Foto:

“A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue trabalhando na entrega de todos os projetos solicitados pela Cetesb, com a finalidade de obter a licença de operação do Aterro Sanitário Municipal”, comunicou o Executivo.

Interessados em participar da licitação devem apresentar suas propostas até o próximo dia 26, no Paço Municipal. A empresa vai firmar contrato válido por quatro anos.

Segundo o edital, o aterro deverá estar localizado, preferencialmente, em municípios limítrofes a Santa Bárbara, em um raio de até 50 km. O objetivo é economizar combustível e evitar atrasos, conforme consta no documento.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O pagamento será feito por tonelada. As estimativas de custo não foram informadas pela prefeitura. De acordo com o Executivo, o município gera, aproximadamente, 3,5 mil toneladas de resíduos por mês.

ESTUDO. A prefeitura também está com um chamamento público aberto para contratação de estudos que visam demonstrar a viabilidade de uma parceria público-privada para a prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A ideia é integrar os trabalhos e concedê-los à iniciativa privada.

“O objetivo do chamamento é receber propostas de melhorias e de novas tecnologias disponíveis no mercado. Após isso, será avaliado o que foi apresentado e, se viável, será aberta licitação para tal”, comentou a administração municipal, por meio de nota.