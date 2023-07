Prefeitura de Santa Bárbara abre concurso para sepultador

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abrirá hoje as inscrições para o concurso público para o cargo de sepultador. Ao todo, segundo o edital, serão quatro vagas, exigindo Ensino Fundamental, para atuar 40 horas semanais nos cemitérios municipais, com salário mensal de R$ 1.662,99, além de vale alimentação no valor de R$ 830 e vale transporte.

As inscrições seguem até o próximo dia 16 no site da prefeitura. www.santabarbara.sp.gov.br. O valor é de R$ 20.

A prova objetiva está prevista para o dia 30 deste mês, em horário e local a serem divulgados.

Segundo a administração municipal, o candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência, portando o RG original atualizado (ou documento oficial de identificação com foto original), comprovante de inscrição (boleto impresso com o comprovante de pagamento anexado ou autenticação mecânica de pagamento), caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha.

O edital completo está disponível no mural oficial do Paço Municipal e também no site da prefeitura.