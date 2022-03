Prefeitura de S. Bárbara anuncia reforma de bondinho do Terminal

Empresa contratada vai providenciar reparos no equipamento que fica no Terminal Urbano de Santa Bárbara

O tradicional bondinho do Terminal Urbano de Santa Bárbara d’Oeste passará por reforma, segundo a prefeitura. De acordo com publicação no Diário Oficial do Município, a melhoria ficará a cargo do microempreendedor Milton Bercelli e custará R$ 33.759,86.

Ao LIBERAL, a Secretaria de Cultura e Turismo informou que o investimento representa uma ação de rotina que tem por objetivo “preservar a história do município”.

Empresa contratada vai providenciar reparos no equipamento – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Em 2018, o bonde foi restaurado e instalado na nova biblioteca, servindo como sala de leitura e contação de histórias. Porém, cerca de quatro anos depois, o ponto turístico apresenta sinais de deterioração na parte externa e abandono.

As atuais condições do bonde foram, inclusive, motivo de críticas por parte de alguns parlamentares. “O bondinho, na atual condição em que se encontra, está — e me permitam uma licença poética para usar este termo — mas ‘enfeiando’ a praça do terminal”, disse o vereador Bachin Junior (MDB), em sessão realizada em 22 de fevereiro.

“Eu também tenho sido procurado por muitos comerciantes do local que reclamam da situação do bondinho”, afirmou o vereador Joi Fornasari (PV). “Muitas pessoas me relatam que [o bondinho] está atrapalhando o comércio na região”.

O LIBERAL tentou entrar em contato com o empresário responsável pela reforma do bondinho para saber quando os trabalhos vão ser iniciados, e o que, de fato, vai ser feito no local, mas não obteve resposta até o fechamento da edição.