Prefeitura contrata historiador para pesquisa sobre cultura dos negros e povos originários em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste contratou o historiador Sidney Aguilar Filho para fazer uma pesquisa sobre a importância da cultura dos negros e dos povos originários na formação da população local.

O acordo foi publicado nesta quinta-feira (11) no DOE (Diário Oficial do Estado) e a vigência é de 12 meses, com investimento total de R$ 72,8 mil.

Historiador foi responsável por levantamentos preliminares da exposição “O Silêncio que Grita”, realizada em novembro de 2023, no Museu da Imigração – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

Com foco no resgate da memória das populações indígenas, escravizadas, de libertos e periféricos, o profissional deverá coordenar e acompanhar uma equipe de pesquisa que fará vários levantamentos orais, escritos e visuais.

Todos os materiais colhidos serão organizados e sistematizados para que possam servir de suporte para elaboração de conteúdos didáticos e paradidáticos, conforme determinação de duas leis federais.

Posteriormente, os documentos serão apresentados pela Secretaria de Educação do município e poderão ser utilizados pela população.

“A contratação de um profissional qualificado é essencial para garantir a precisão e a integridade dos dados coletados, bem como para orientar a equipe de pesquisa local de maneira eficaz”, destacou a prefeitura.

Sidney é doutor em Filosofia e História pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). O profissional possui pesquisas históricas com reconhecimento internacional e que, inclusive, levaram a produção de documentários como “O Menino 23” e “Inconveniências Históricas”.

Este não será o primeiro trabalho do historiador em Santa Bárbara, já que ele foi o responsável pelos levantamentos preliminares que levaram à exposição “O Silêncio que Grita”, realizada em novembro do ano passado, no Museu da Imigração.

A amostra reuniu registros de grupos minoritários da cidade que tiveram suas histórias “apagadas” por décadas. Também participaram dessa pesquisa Sidney Batista Bomfim e José Jorge Guedes de Camargo, das secretarias de Educação e de Justiça de Santa Bárbara.