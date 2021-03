Prefeitura confirma três casos de Covid-19 na Secretaria de Cultura e Turismo

Todos os 16 servidores da pasta estão trabalhando em casa após a regressão no Plano São Paulo

Três servidores da Secretaria de Cultura de Santa Bárbara d’Oeste testaram positivo para o novo coronavírus (Covid-19) na última semana. A informação foi confirmada pela prefeitura ao LIBERAL.

Os funcionários começaram a apresentar sintomas antes do trabalho da secretaria migrar para o home office, no último dia 6, quando todo o Estado entrou na fase vermelha do Plano São Paulo.

Com isso, a ordem foi para que os servidores sintomáticos ficassem em casa. Logo depois já houve a reclassificação e os demais trabalhadores da pasta também migraram para o trabalho em suas residências.

Segundo o executivo, os servidores infectados estão em casa e “passam bem”. “Na primeira hipótese de suspeita os colaboradores foram orientados a não deixar a residência e buscar auxílio médico.

“Nenhum funcionário da Secretaria foi exposto ou manteve sua rotina de trabalho quando apresentou os primeiros sintomas”, diz a nota enviada pela prefeitura.

Como as atividades presenciais da Secretaria de Cultura e Turismo foram classificadas como “não essenciais”, os servidores continuarão trabalhando em regime home office até o dia 30 de março, quando chega ao fim a fase emergencial do Plano São Paulo.