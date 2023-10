Um erro técnico no radar de velocidade instalado na Avenida Antonio Carlos de Souza (Norte-Sul), no Jardim Alphacenter, em Santa Bárbara d’Oeste, causou o cancelamento de 1,8 mil multas, sem a necessidade do condutor apresentar recurso.

Equipamento está fora de operação até que o problema técnico seja solucionado – Foto: Marelo Rocha_Liberal

A Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil constatou que, mesmo que tenha transitado abaixo da velocidade máxima permitida de 50 km, o motorista era notificado. Dessa forma, o equipamento está fora de operação até que o problema técnico seja solucionado.

De acordo com a pasta, as multas foram emitidas entre os dias 26 de setembro – início da operação do equipamento – e 15 de outubro.

Todas as notificações aplicadas por meio desse aparelho foram canceladas, inclusive as recebidas pelos condutores que transitaram, de fato, acima da velocidade permitida.