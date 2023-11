Prefeitura apresenta projeto para utilizar R$ 500 mil da câmara na Saúde

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste enviou um projeto para utilizar R$ 500 mil da câmara na Saúde, ainda este ano.

O chefe do Executivo, Rafael Piovezan (MDB), propõe a abertura de um crédito adicional suplementar destinado ao setor de Contabilidade da prefeitura, valor que será alocado na unidade orçamentária de Saúde, com o intuito de custear vencimentos e vantagens fixas do pessoal.

Presidente da câmara pretende votar o projeto na sessão da próxima terça-feira – Foto: Câmara de Santa Bárbara/Divulgação

Na exposição de motivos da proposta, o prefeito afirma que deriva de ofício emitido pelo presidente da Casa, Paulo Monaro (MDB), que solicitava a abertura desse crédito adicional especial ao Orçamento, em virtude da indicação de redução orçamentária na própria câmara.

O projeto foi encaminhado ao Legislativo com solicitação de tramitação em regime de urgência – prazo máximo de 45 dias.

“Sabemos da urgência desse projeto, e espero contar com a ajuda dos demais vereadores para abertura do prazo regimental das comissões e se conseguir todos os pareceres necessários, a proposta será votada na próxima sessão, na terça-feira”, disse Monaro.

Segundo ele, se o projeto for aprovado, a quantia pode ser descontada do montante de R$ 1,8 milhões mensais do duodécimo já em dezembro.

“Sabemos da queda de arrecadação do município e juntamente com os demais vereadores decidimos pelo apoio à prefeitura para o uso do valor que poderia ser tanto para melhoria da merenda escolar como na área da saúde”, completou Monaro.

A prefeitura confirmou a queda na arrecadação tanto do governo do Estado como o federal, no entanto, comparou a situação enfrentada por todos os municípios do País.

Somente nos repasses de impostos estaduais como IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), a cidade teve queda de 10,4% até novembro de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado, de R$ 167.508.090 para R$ 150.064.793, respectivamente.

Levantamento da CNM (Confederação Nacional de Municípios) prevê retração de 23,56% quando o valor do repasse é deflacionado – desconsiderando a inflação do período, em todas as cidades do País.