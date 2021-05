Prefeitura anuncia ampliação: Santa Bárbara chega a 101 leitos Covid-19

Rede pública na cidade chega a 58 leitos com respiradores e 43 leitos clínicos para pacientes com a doença

A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste anunciou nesta segunda-feira (3) a instalação de novos leitos de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Agora, a rede pública do município passa a contar com 101 leitos para tratamento da doença.

Prefeitura não informou exatamente quantos leitos foram instalados recentemente – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara

Foram instalados novos leitos nos últimos dias no Hospital de Campanha, no Pronto Socorro Edison Mano e no Hospital Santa Bárbara. A prefeitura não informou o número de leitos instalados recentemente. A reportagem questionou, mas não recebeu resposta.

Dois meses atrás, em março, quando foram anunciados oito novos leitos na rede pública, Santa Bárbara tinha 88 leitos para o coronavírus. Ou seja, em período de dois meses, foram instalados 13 novos leitos.

No meio dos anúncios, no início de abril, a prefeitura anunciou a criação do “Complexo Covid-19”, interligando o PS (Pronto Socorro) do Edison Mano ao Hospital Santa Bárbara. A intenção já era ampliar os leitos da rede pública.

Segundo o Executivo, agora são 26 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital Santa Bárbara; 20 leitos com respiradores e 30 leitos clínicos (sem respiradores) no Hospital de Campanha; e 12 leitos com respiradores, 13 leitos clínicos e sete cadeiras médicas no Edison Mano.

A prefeitura “segue trabalhando para a implantação de mais leitos” e diz que foi uma das poucas cidades no Estado de São Paulo a manter o Hospital de Campanha em funcionamento, “o que possibilitou que o cidadão fosse assistido em um dos momentos mais difíceis da pandemia”.

A nota diz que Santa Bárbara é a cidade que mais abriu leitos para o atendimento de pacientes com Covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020. Com as novas instalações, são 58 leitos de UTI ou com respiradores e 43 leitos clínicos.

“Toda essa estrutura é um passo fundamental para o enfrentamento da pandemia, mas as ações devem ser acompanhadas de um compromisso da população: prevenção e vacinação, para que não seja necessário utilizar estes leitos”, diz o prefeito Rafael Piovezan (PV).

