Prefeitura amplia horário dos serviços de Saúde Mental em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste ampliou o horário de atendimento dos serviços do Setor de Saúde Mental, vinculados à Secretaria de Saúde. Agora o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) ll, CAPS AD (Álcool e Drogas) e Núcleo Infantojuvenil estão atendendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

O novo horário possibilitará ampliar o acesso aos serviços pelos usuários e seus familiares, além de fortalecer alguns atendimentos ofertados, como oficinas e outras atividades coletivas.

No CAPS II é realizado o acompanhamento de adultos, não relacionado ao uso de álcool e outras drogas. O Núcleo Infantojuvenil é responsável pelo atendimento às demandas de crianças e adolescentes com demandas graves em saúde mental. Já o CAPS AD realiza o acompanhamento de usuários com demandas graves, devido o uso de álcool e outras drogas.

Serviço:

CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) ll

Rua Floriano Peixoto, 5, Vila Balan – esquina com a Av. Corifeu de Azevedo Marques

Telefone: 3454.0138

CAPS AD (Álcool e Drogas)

Rua José Fernando Mollon, 245, Jardim Fernando Mollon

Telefone: 3458.1799

Núcleo Infantojuvenil

Avenida de Cillo, 1015, Jardim Boa Vista (prédio anexo)

Telefone: 3454.7115