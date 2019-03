Prefeitura abre nova licitação para reforma do campo do Jardim Pérola

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abriu uma nova licitação para reforma e ampliação do campo de futebol do Jardim Pérola, na Zona Leste de Santa Bárbara d’Oeste. A obra está paralisada desde maio de 2018, quando a prefeitura rescindiu o contrato com a empresa responsável pelo serviço.

Na época, a justificativa era de que a Colinaz Engenharia, vencedora da concorrência com uma proposta de R$ 214,9 mil, não executou a obra dentro do cronograma. Estava prevista a construção de uma arquibancada, além de ampliação e reforma dos vestiários em quatro meses.

Porém, se passaram oito meses e o serviço não foi concluído. Com isso, a Prefeitura decidiu rescindir de forma unilateral o contrato. A segunda colocada na licitação, a Costa & Costa Construção e Manutenção, foi chamada, mas não se interessou em assumir o serviço, segundo a prefeitura.

A nova licitação, que será realizada por tomada de preço, foi publicada na terça-feira. O prazo para entrega de proposta termina às 9h30 do dia quatro de abril, mesma data em que ocorre a abertura dos envelopes, meia hora depois. De acordo com a prefeitura, após a conclusão do processo e assinatura do contrato, a previsão é que a obra seja concluída no segundo semestre.

Cinco. Em novembro do ano passado, o LIBERAL mostrou que cinco obras estavam paralisadas na cidade, sendo que uma delas era justamente o campo do Jardim Pérola. Outra era a construção da creche do Jd. Dona Regina, que foi retomada ontem.

O serviço estava parado desde 2016. Na época, a empresa responsável demonstrou incapacidade de execução, o que fez com que o governo federal rescindisse o contrato. Agora, a previsão de conclusão é o 2º semestre, de acordo com a prefeitura.

Apesar de a Prefeitura garantir que vai retomar o serviço, três obras ainda seguem sem prazo específico. Uma delas é o Centro Dia do Idoso, parado desde agosto de 2018 por abandono da empreiteira. A prefeitura diz que a obra deverá ser retomada “nas próximas semanas”.

Já a piscina do Cielo, parada desde 2012, deve ter um novo cronograma definido “nos próximos meses”. Por fim, a Prefeitura disse em janeiro que a UPA do Santa Rita seria retomada “em breve”. A obra está paralisada desde que o contrato com a empreiteira foi rescindido, em 2012. A administração negocia com o Ministério da Saúde para retomar as obras, mas com outra destinação.