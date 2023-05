Prefeito de Santa Bárbara retira projeto que dá subsídio ao transporte

Subsídio ao transporte pode sair por meio de decreto - Foto: Arquivo - Liberal

Apesar de algumas tentativas em conseguir aprovar o projeto que repassaria R$ 2,5 milhões do governo federal para o custeio do subsídio ao transporte coletivo em Santa Bárbara, a proposta do Execuivo ficou emperrada e foi retirada ontem mesmo da câmara. De acordo com a prefeitura, o prazo final para aprovação se encerra hoje.

O prefeito Rafael Piovezan (MDB) até pediu para que presidente do Legislativo, Paulo Monaro, que é do mesmo partido, convocasse uma sessão extraordinária para a segunda-feira, dia 29, mas não foi atendido. Diante disso, o chefe do Executivo enviou um ofício à câmara solicitando a retirada da matéria.

Os vereadores de apoio ao governo Esther Moraes e Joi Fornasari (PV) informaram que Piovezan deve assinar ainda hoje um decreto que autoriza o repasse da verba, mas no entanto isso não impede um reajuste no valor da passagem. O texto estabelecia que a tarifa ficaria congelada pelo período de 20 meses.

Na semana passada, a proposta chegou inclusive a ser debatida e deveria ser votada na quinta-feira, dia 25, durante a realização de uma sessão extraordinária. O encontro foi convocado por Monaro, após um acordo entre os vereadores de que seria realziada uma audiência pública com a presença da secretária de Administração, Roberta Semmler, para debater o assunto.

Apesar do entendimento, o texto não entrou na pauta na sessão extra porque faltaram as assinaturas de Isac Motorista (Republicanos) e Celso Ávila (PV), integrantes da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Eles não emitiram parecer e faltaram à sessão por motivos de saúde.

Os dois foram procurados pelo LIBERAL e disseram que não assinaram o documento porque o projeto ainda estava em análise, segundo o regimento da câmara.

“Buscamos, de todas as formas, promover o entendimento do quanto este projeto era importante para a cidade, sobretudo para quem mais precisa Não houve este entendimento de uma pequena parcela dos vereadores, responsáveis em pautar o projeto e assinar os pareceres em uma comissão”, afirmou o prefeito.