Prefeito de Santa Bárbara, Piovezan toma 2ª dose e reforça importância de cuidados

Depois de tomar a primeira dose em julho, chefe do Executivo completou a vacinação nesta sexta-feira

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PV), recebeu nesta sexta-feira (24) a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19), no Ginásio Municipal Djaniro Pedroso, no Centro.

Na 1ª dose, Rafael pediu para não escolherem vacina; após a 2ª frisou a importância de manter os cuidados – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Piovezan reforçou à população a importância de manter os cuidados mesmo após finalizar a vacinação.

“Vivemos hoje o maior desafio em saúde pública no século. Logo vamos superar. Temos trabalhado para que a dose da vacina esteja nos braços de todos os barbarenses. Nosso compromisso sempre foi proteger as pessoas. E assim continuaremos”, declarou o prefeito.

O chefe do Executivo ainda fez um alerta. “Embora a maioria já esteja com a segunda dose no braço – ou esteja prestes a recebê-la – é sempre necessário lembrar dos cuidados básicos na pandemia. Cuidem-se! Dias melhore já estão mais próximos”, encerrou.

No município, a vacinação seguirá neste sábado (25), das 8h às 13 horas, somente no Djaniro Pedroso, na Rua Prudente de Moraes, 250, Centro. Não é necessário agendamento para a imunização.

Há cerca de um mês, o prefeito fez um vídeo alertando para a chegada da variante Delta em Santa Bárbara. Piovezan cobrou da população bom senso e precaução.

De acordo com o Governo do Estado de São Paulo, o município tem três casos registrados da Delta.