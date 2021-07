Prefeito de Santa Bárbara é imunizado e pede que população não escolha vacina

Rafael tem 39 anos e faz parte do grupo prioritário desde quarta

Rafael destacou que não há vacina certa – Foto: Reprodução/Facebook

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PV) foi vacinado contra o coronavírus (Covid-19) nesta quinta-feira (8). Com 39 anos, o chefe do Executivo poderia ser vacinado desde quarta (7), quando o município abriu vacinação para pessoas de 38 e 39 anos.

Agora pessoas de 37 anos também podem ser vacinadas.

Rafael registrou o momento em suas redes sociais, no Facebook, e publicou texto sobre o atual momento da cidade e do país. O prefeito pediu que a população não escolha vacina, além de reforçar a necessidade de manter os cuidados e medidas sanitárias.

Na publicação, ele ressalta as dificuldades desde o início da pandemia do coronavírus e pediu reconhecimento aos profissionais de saúde e disse que Santa Bárbara faz a maior campanha de vacinação de sua história.

“De janeiro até agora, nós criamos 6 novas vagas de UTI-Covid-19, 31 leitos com respiradores e 35 leitos clínicos, montamos o complexo Covid-19, mantivemos em operação o Hospital de Campanha e fizemos a maior contratação da história de funcionários para a saúde”, destacou.

Por fim, Rafael fez coro para que todos se protejam da pandemia e se vacinem.

“Não tem vacina certa ,tem dose de esperança a ser aplicada no braço de cada barbarense. Cuidem-se! Ainda temos um caminho pela frente, com todos os cuidados necessários, mas com novas perspectivas”.