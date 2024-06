O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL), confirmou a vinda do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na inauguração da Clínica Veterinária Hospital Pet, no Jardim Souza Queiroz, programada para as 16h desta sexta-feira (14). O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também teve o nome cogitado para a participação na solenidade.

Prefeito inaugurou área de lazer nesta quarta-feira (12) – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

O anúncio foi realizado nesta quarta (12), durante a entrega de uma área de lazer no bairro Santa Terezinha.

As obras do hospital foram iniciadas em junho de 2022, na gestão do governador Rodrigo Garcia (PSDB), e tinham previsão de término para o segundo semestre deste ano.

A iniciativa faz parte do programa Meu Pet, do governo estadual. O investimento estadual foi de R$ 6,4 milhões para atendimento gratuito de cães e gatos.

“A implantação do hospital pet é um sonho antigo, desde a época que trabalhava como biólogo do Centro de Controle de Zoonoses e tinha o sonho de espalhar os espaços pet pela cidade. Por meio do convênio com o Governo do Estado, conseguiremos entregar uma das estruturas mais completas que o Estado já teve. Sabemos que a saúde animal transcende cães e gatos. Ela se insere no contexto da saúde humana em olhar mais amplo, que hoje é tratada nas escolas sanitaristas como saúde única”, disse Piovezan.

De acordo com a prefeitura, o prédio terá consultórios, centro cirúrgico, salas de internação, triagem, medicação, farmácia e laboratório de análises clínicas, além de espaços para atendimentos de urgência e emergência, e equipamentos para exames de raio-x e ultrassom. O hospital vai atender animais de tutores de baixa renda.