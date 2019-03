Conta sobe e assusta em condomínio em S.Bárbara

Moradores do Condomínio Rubi, no bairro Joias de Santa Bárbara d’Oeste, reclamam de um aumento no valor pago pelo rateio de água. Entre setembro (mês de inauguração do prédio) e dezembro, a conta não passava de R$ 2, mas subiu para R$ 80 em fevereiro.

A cobrança é realizada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) individualmente para cada apartamento. Na fatura, além do valor referente ao consumo individual, é cobrada a taxa de rateio, que envolve a água utilizada na limpeza geral das áreas de uso comum, como hall de entrada e salão de festa. Foto: Divulgação

A síndica do condomínio, Amanda Correa, convocou a construtora responsável pelo condomínio para procurar se havia vazamentos, mas nada foi encontrado. Entretanto, o DAE disse, segundo ela, que haveria sim o problema e que uma empresa deveria ser contratada para procurar.

O condomínio possui 15 blocos com 300 apartamentos, sendo que 175 já estão ocupados. Entretanto, estão ativos 233 hidrômetros.

“Contratei a empresa, ficaram aqui por uma semana, fizeram todos os testes e emitiram um laudo de que realmente não há vazamento em lugar algum. O DAE veio aqui fazer orientação junto com a empresa e não tinham resposta para me dar”, afirmou Amanda.

A síndica também garante que não houve aumento no consumo de água. “Se tivesse aumentado 30 ou 40 famílias, o consumo não ia ser diferente porque o consumo de rateio é da área comum, que continuou sendo usado da mesma forma desde o começo”, disse.

A assistente administrativa Thaís Fernanda, de 28 anos, ainda não se mudou para o apartamento, mas soube da situação pela sua irmã, que já mora no condomínio. O aumentou causou estranheza.

“Nos três primeiros meses era um valor normal. Aí em janeiro subiu para R$ 40 o rateio, que é a água usada nas áreas comuns (do prédio), dividido pelos moradores. Fevereiro subiu para R$ 80. Tem gente que veio R$ 90”, contou Thaís.

Outra moradora, que pediu para não ser identificada, se assustou com o aumento. “As duas últimas contas foram um absurdo. Uma com R$ 40 de rateio e, com o meu consumo (individual), ficou R$ 93. A outra veio com R$ 80 de rateio, totalizando R$ 140”, disse.

O OUTRO LADO

Através de sua assessoria de imprensa, o DAE informou que “foram realizadas orientações de consumo com indícios de vazamento interno e retorno por mais duas vezes para reorientações, inclusive com acompanhamento da síndica”. Uma nova verificação no local consta no cronograma e será analisado pelo setor de Fiscalização da autarquia.