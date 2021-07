Praça no Jardim Pérola é usada como ponto de tráfico

Morador relata que a praça no bairro perdeu espaço para os traficantes e usuários de drogas

Uma praça com brinquedos infantis, localizada na Rua da Borracha, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste, tem sido usada como ponto de tráfico e uso de drogas. De acordo com um morador próximo ao local, que prefere não ser identificado por medo de represálias, o local também serve como ponto de prostituição.

O morador do bairro explicou que o local tem vários brinquedos, mas por conta do tráfico, não é possível que as crianças frequentem a praça. “O tráfico acontece mais a noite e pessoas vem para consumidor drogas ali, ficar bebendo e também é um ponto de prostituição”, comentou.

Ao ser questionada sobre a fiscalização, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou que a demanda foi encaminhada para a Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil e que a Guarda Municipal irá intensificar o patrulhamento.

“Vale ressaltar que a corporação realiza diariamente rondas em todas as regiões da cidade visando coibir delitos”, informou a prefeitura.

