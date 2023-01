Praça do Jardim Esmeralda vive abandono em Santa Bárbara

De acordo com os moradores, nos últimos três anos a prefeitura fez apenas a roçagem do mato

A falta de manutenção da Praça Dante Furlan tem assustado os moradores do Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste. A reportagem do LIBERAL esteve no local nesta terça-feira e constatou que o mato alto tomou conta de alguns pontos, especialmente em torno das antigas rampas de skate.

Os banheiros estão destruídos, sujos, com forte odor e vários insetos. De acordo com os moradores, nos últimos três anos a prefeitura fez apenas a roçagem do mato, principalmente após reclamações de pais da Emei Professora Áurea Chan Bataglia – que fica ao lado da praça -, mas os banheiros “sempre foram esquecidos”.

Banheiros estão sem qualquer condição de uso – Foto: Gabriel Pitor / LIBERAL

“Está muito feio e muito perigoso. A praça está abandonada. A gente fica com medo porque as pessoas má intencionadas aproveitam. Aqui virou ponto de droga”, conta um morador do Planalto do Sol, que não quis se identificar.

O abandono também tem chamado a atenção de legisladores. Na última sexta, o vereador Carlos Fontes (União Brasil) protocolou uma indicação pedindo a revitalização do local.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em nota, a Prefeitura de Santa Bárbara confirmou que “realizará a revitalização completa” do local. O município ainda disse que implantou “uma série de novos espaços de lazer e bem-estar à população, seja por meio de novas áreas ou da recuperação de ambientes anteriormente degradados”, e destacou 30 locais que receberam intervenções do poder público.