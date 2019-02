Praça com mato alto preocupa em Santa Bárbara

A analista de Departamento Pessoal, Gislene Crepaldi, de 36 anos, reclama do mato alto em uma praça da Avenida do Comércio, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste. Ela diz que a última vez que houve uma limpeza no local foi em 2016.

“Eu tenho uma criança de 3 anos, a gente tem que ficar passando veneno contra escorpião na casa, as baratas entram constantemente na garagem, a gente já viu ratazana, a praça está totalmente abandonada”, desabafou. A analista conta que a praça tem sido utilizada por usuários de drogas e que isso vem causando medo nos moradores da região. Foto: Divulgação

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou que a demanda foi encaminhada ao setor competente para averiguação e providências, disse que não procede a informação de que não há limpeza desde o ano retrasado e que mantém cronograma de limpeza.

“Vale destacar ainda que, nesta época do ano, a demanda por esse tipo de serviço aumenta consideravelmente”. Sobre a segurança, completa, “a Guarda Civil Municipal presta um apoio às demais forças de segurança, como a Polícia Militar, como previsto em constituição”.