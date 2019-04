Praça central vira referência para achados e perdidos

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

A praça central de Santa Bárbara d’Oeste virou referência para achados e perdidos. Todos os tipos de documentos esquecidos ou perdidos no local e no comércio do entorno são entregues no ponto de táxi e ficam ali até que o dono apareça.

São certidões de nascimento, certificados de reservista, carteiras de trabalho, carteiras de identidade, CPF, CNH (Carteira Nacional de Habilitação), chaves e até um brinquedo. Uma boneca esquecida no banco da praça na semana retrasada passou a compor a relação de objetos, que já teve também celular.

Os objetos ficam trancados na cabine que abriga o telefone do ponto de táxi e chegam ali levados por pessoas que passam pela praça ou por funcionários das lojas da região central. Os próprios taxistas, quando encontram objetos na praça, já sabem o que fazer.

A cabine tem vidro e os documentos são fixados ali para facilitar a visualização e assim aumentar as chances do dono encontrá-lo. E não raro isso acontece. Há 22 anos trabalhando como motorista no local, Sebastião Benedito Paes de Oliveira lembra do dia em que encontrou uma carteira com todos os documentos e R$ 180.

O objeto estava na ponte de madeira que une os canteiros da praça. “Achei a carteira e trouxe para cá. Não deu nem 20 minutos e o dono veio procurar aqui. Foi uma alegria só”. O mesmo taxista lembra da dona de um RG que só deu pela falta do documento quando estava no caixa do banco.

“Ela foi na Caixa (Caixa Econômica Federal) e quando pediram a identidade, ela percebeu que tinha perdido. Orientaram a vir procurar aqui e ela encontrou. Chegou nervosa e saiu feliz por ter recuperado o documento”, conta.

O açougueiro aposentado Messias Alves Correa é um frequentador assíduo da praça Coronel Luiz Alves e como tal também já encontrou objetos no local. “Encontrei um celular. Entreguei na hora para os taxistas, que conseguiram falar com o dono pelo telefone e devolver”.

Entre os documentos afixados no vidro da cabine – outros, como as carteiras de trabalho, ficam guardados numa gaveta no mesmo local – o mais antigo é um certificado de reservista. Já está ali há vários anos. “Com certeza o dono já tirou uma segunda via”, disse Messias.

ESPERA. As próprias pessoas que trabalham na região da praça orientam os descuidados a procurarem no local pelos objetos perdidos. A mesma regra vale para quando encontram alguma coisa no interior das lojas. “Eles trazem aqui. Como passa muita gente a chance do dono aparecer é maior”, diz o taxista Francisco Alves de Campos.

Ele é um dos taxistas mais antigos do local e diz que sempre foi assim. “Já virou um costume”, diz. “As pessoas perdem e depois correm aqui para saber se alguém achou”, completa, mostrando o molho de chaves perdido pendurado no interior da cabine.

Foi Francisco quem encontrou a boneca deixada sobre um banco da praça. Ela está num cantinho da cabine e, assim como os demais documentos que chegam ao ponto, vai ficar por ali até que o dono apareça.