Praça abandonada vai receber revitalização de R$ 1,1 milhão em Santa Bárbara

Praça Dante Furlan, localizada no Jardim Esmeralda, será reformada e terá os banheiros demolidos

A Praça Dante Furlan, no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste, será reformada e terá os seus banheiros demolidos. A licitação foi publicada na última quinta-feira pela prefeitura e as empresas interessadas devem entregar as suas propostas até 6 de março.

Em janeiro deste ano, o LIBERAL publicou reportagem mostrando as condições precárias do local. O ponto mais crítico da praça são os banheiros, que estão destruídos, sujos, com forte odor e vários insetos.

Banheiros da Praça Dante Furlan, na zona leste, estão degradados – Foto: Arquivo / Liberal

Os moradores também têm reclamado da falta de segurança, já que o abandono do local tem atraído traficantes e usuários de drogas.

No projeto da reforma, o banheiro será demolido, bem como outras edificações existentes no local, com exceção a uma pista de skate que foi recém-inaugurada.

A empresa contratada terá que fazer a terraplanagem, refazer calçadas e meios-fios, instalar um playground e construir uma quadra de basquete 3×3 e outra para basquete olímpico, uma quadra de vôlei de areia, um campo de futebol society, uma base para calistenia e bebedouros.

O custo da obra está orçado em R$ 1,1 milhão. A fornecedora terá até 180 dias para concluir toda a reforma, o que deve acontecer no segundo semestre de 2023.