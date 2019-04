Posto médico desativado é invadido em Santa Bárbara

Foto: Reprodução - Google Street View.JPG

O antigo posto de saúde do Conjunto Habitacional Roberto Romano e Jardim Laudissi, em Santa Bárbara d’Oeste, foi invadido na noite desta terça-feira (02). Uma janela e uma pia foram quebradas, mas nada foi levado.

A unidade em questão, localizada na Avenida Sebastião de Paula Coelho, foi substituída pela UBS (Unidade Básica de Saúde) “Dr. Célio Faria”, que foi inaugurada no último sábado (30) e começou o atendimento ao público na segunda (01). O novo prédio funciona na Rua Profeta Jeremias.

De acordo com o boletim de ocorrência, a GCM (Guarda Civil Municipal) relatou que um desconhecido arrombou uma das janelas dos fundos da unidade e entrou no consultório dentário durante a noite, em horário não especificado. Além da janela, uma pia também foi danificada.

A Secretaria de Saúde informou que nada foi levado do local; resta parte do mobiliário que será removida. No momento, o prédio está fechado e sem destinação. A prefeitura afirmou que ainda estuda o que fazer com o imóvel.