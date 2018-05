Posto de SB tem combustível até 18h, estima proprietário

Chega a três quilômetros a fila de motoristas que tentam abastecer o carro no Posto Graal, na altura do quilômetro 125 da SP-348 (Rodovia dos Bandeirantes), em Santa Bárbara d’Oeste.

Foto: George Aravanis

O estabelecimento recebeu 40 mil litros de combustível por volta das 6 horas desta segunda-feira (28). A estimativa do proprietário do posto é de que o produto dure, no máximo, até 18 horas.

Os motoristas que estão neste momento nas bombas esperaram por cerca de quatro horas para abastecer o carro. O litro da gasolina está sendo vendido a R$ 4,64 e o de etanol, R$ 2,69.