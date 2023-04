Posto de saúde do Vila Linópolis, em Santa Bárbara, é alvo de furto

O posto de saúde do bairro Vila Linópolis, em Santa Bárbara d’Oeste, foi furtada na madrugada de sábado (22). A Polícia Militar localizou o suspeito, recuperou os bens levados e apresentou o caso à Polícia Civil, que determinou a prisão em flagrante.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 1h35 da madrugada de sábado, os policiais foram acionados para verificar uma situação de alarme disparado em uma unidade de saúde. No local, encontraram um funcionário da empresa de monitoramento, que contou a suspeita de furto, e indicou que tinha visto um homem andando pelas proximidades com uma caixa.

Em patrulhamento, eles encontraram o suspeito, um homem de 28 anos. Com ele, foram encontrados um monitor, um teclado, um mouse, uma impressora e cabos. O monitor tinha uma etiqueta de patrimônio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Questionado, ele negou o crime e disse que tinha acabado de comprar os equipamentos, mas não soube informar onde. A responsável pela unidade de saúde foi chamada e reconheceu as peças como propriedade do município. A suspeita é que o homem tenha pulado o muro e danificado uma janela para invadir a unidade.

O caso foi apresentado ao plantão policial e registrado como furto. O suspeito foi preso em flagrante.