Portadores de comorbidade serão vacinados a partir desta quarta em Americana

Ministério da Saúde definiu as comorbidades que serão contempladas em pessoas com idade entre 55 e 59 anos

Americana começa a vacinar contra o novo coronavírus (Covid-19), nesta quarta-feira (12), os portadores de comorbidade de 55 a 59 anos. Dentre as doenças estão diabetes, cirrose, obesidade mórbida e diversas comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde como prioritárias (veja lista completa no fim do texto).

Novo grupo poderá ser imunizado em Americana nesta quarta – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A vacinação está sendo feita por meio de agendamento direto no site da Secretaria de Saúde. As pessoas contempladas nesse grupo devem comprovar, por meio de carta ou atestado médico, o tipo de comorbidade apresentado.

A vacinação a este público-alvo vai ocorrer entre a quarta e quinta-feira (13), sendo que na quarta-feira também serão vacinados com a primeira dose os idosos com 60 anos ou mais, e, com a segunda dose, os idosos com 68 anos ou mais, além dos profissionais da educação, todos por agendamento.

Na quinta, apenas os portadores de comorbidade serão vacinados. Metroviários e ferroviários de Americana devem procurar o local de trabalho para obter informações sobre locais de vacinação na capital paulista, a partir desta quarta (12).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A vacinação para gestantes e puérperas (mães que deram a luz há até 45 dias) portadoras de comorbidade, que estava prevista começar nesta terça-feira (11) está temporariamente suspensa, conforme orientação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Apesar de algumas notícias apontarem possíveis efeitos do imunizante neste grupo, a Anvisa não relatou nenhuma situação específica, alega o Executivo.

A Secretaria de Saúde irá manter em banco os dados das gestantes e puérperas que procuraram as unidades de saúde. Elas serão informadas posteriormente, assim que houver decisão quanto ao uso do imunizante.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Americana recebeu sábado (8), um lote de 5.675 doses da AstraZeneca, para imunização dos portadores de Síndrome de Down e deficiência permanente, transplantados, renais crônicos em processo de hemodiálise, gestantes e puérperas com comorbidade e portadores de comorbidades.

Por enquanto, apenas as gestantes e puérperas tiveram a vacinação suspensa, enquanto os outros grupos seguem recebendo o imunizante normalmente.

Americana aplicou 1.473 doses nesta terça-feira (11), sendo, 1.057 da primeira dose e 416 da segunda.

Receberam a primeira dose 724 idosos com 60 anos ou mais, 253 profissionais de saúde, 29 deficientes com idade entre 55 e 59 anos, quatro portadores de Síndrome de Down e 47 pacientes renais em diálise.

A segunda dose foi aplicada em um profissional de saúde que atua em instituição de longa permanência, 35 idosos com 68 anos ou mais e 380 trabalhadores de Saúde.

Americana totaliza, segundo balanço divulgado na tarde desta terça, 77.618 doses aplicadas, sendo 50.307 da primeira dose e 27.311 da segunda.

LISTA DE COMORBIDADES CONTEMPLADAS

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão arterial resistente (HAR)

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade

Insuficiência cardíaca (ICC)

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênitas no adulto

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos

Hemoglobinopatias graves

Obesidade mórbida

Cirrose hepática