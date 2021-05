Por volta às aulas, Santa Bárbara muda vacinação de escolas para ginásios

De olho na volta às aulas da rede municipal, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste anunciou nesta terça-feira (11) que vai mudar os pontos de vacinação contra o coronavírus (Covid-19) de escolas para ginásios.

A mudança ocorre a partir desta quarta-feira (12), quando começa a imunização de pessoas com comorbidades (entre 55 e 59 anos).

Vacinação ocorria em três escolas municipais, além de postos de saúde – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A vacinação da 1ª dose para o público já inserido na campanha – sem necessidade de agendamento – ocorrerá em três novos pontos: no Ginásio de Esportes Djaniro Pedroso, no Centro; no Ginásio de Esportes Mirzinho Daniel, no Jardim São Francisco; e no Casa de Maria, no Jardim das Laranjeiras, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

De acordo com o Executivo, as três escolas municipais (na Vila Sartori, Planalto do Sol e Santa Rita), não serão mais pontos de vacinação. “A mudança visa evitar aglomerações pela grande demanda do novo público e preparar as escolas para a retomada gradativa das aulas presenciais”.

O prefeito Rafael Piveozan (PV) revelou ao LIBERAL na sexta-feira (7) que as aulas presenciais devem ser retomadas no final deste mês.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

NOVO PÚBLICO

Pessoas com comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde para prioridade da vacinação, entre 55 e 59 anos, passam a fazer parte da campanha nesta quarta-feira em Santa Bárbara.

Além de apresentar CPF e comprovante de endereço, as pessoas deste grupo devem comprovar o tipo de comorbidade apresentado.

A vacinação segue nos três novos locais para pessoas com mais de 60 anos, puérperas (mães com até 45 dias de pós-parto) com comorbidades e mais de 18 anos, pessoas com Deficiência Permanente – BPC (55 a 59 anos).

A vacinação em gestantes com comorbidades segue suspensa, atendendo orientação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para pacientes em tratamento de hemodiálise (entre 18 e 59 anos) e transplantados que utilizam imunossupressores (entre 18 e 59 anos) a ação prossegue nas clínicas onde já realizam tratamento, informa a prefeitura.

Já para pessoas com Síndrome de Down (entre 18 e 59 anos) e que sejam alunos da Apae (Associação de Pais e Amigos de Excepcionais), a vacina segue sendo aplicada na própria entidade.

Caso se enquadre no grupo e não seja aluno da Apae, a pessoa deve procurar pelos novos pontos de vacinação listados anteriormente para o recebimento da 1ª dose.

Profissionais da educação com mais de 47 anos, com o QR Code gerado após cadastro no site: www.vacinaja.sp.gov.br/educacao, RG e o CPF em mãos, podem procurar pelos novos locais para receber a 1ª dose. A convocação para 2ª dose prossegue com agendamento nas Unidades Básicas de Saúde.